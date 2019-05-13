Дмитрия Гудкова второй раз за год оштрафовали за нарушение правил проведения митинга

Суд в Коломне оштрафовал оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на 15 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения митинга. Об этом сам оппозиционер рассказал в фейсбуке.

Речь идет о ситуации, произошедшей 13 декабря: в тот день оппозиционера и его отца Геннадия Гудкова судили за организацию антимусорных протестов в Коломне. Тогда к зданию суда пришли около сотни человек, чтобы поддержать Гудковых. Полиция сочла сбор людей у здания суда несанкционированным митингом.

«Люди пришли на тот суд, их не пустили — и это стало вторым "митингом". Суд проигнорировал показания свидетелей — хотя кто в этом сомневался? Суд проигнорировал даже протокол предыдущего суда, где написано, что с 10 до 13 я был в его здании, а значит, не мог организовывать митинг снаружи»,— пишет Гудков.

Таким образом, это уже второй административный протокол по ст. 20.2 КоАП в отношении Гудкова за этот год. Третий протокол может грозить политику уголовным делом.

Напомним, первое административное дело на Гудкова завели в начале декабря: его обвиняли в том, что он в своем Telegram-канале призывал на встречу жителей Коломны, протестующих против свалки в селе Мячково. Он предлагал желающим принять участие в съемке видео и рассказать на камеру о своих недовольствах.