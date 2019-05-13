Стилиста Сергея Зверева оштрафовали за пикет в защиту Байкала
Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева на 15 тысяч рублей за пикет на Красной площади против строительства завода по розливу питьевой воды на Байкале. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».
Сергей Зверев перед сегодняшним судом.— ОВД-Инфо (@OvdInfo) May 13, 2019
Фото: адвокат Сергея от ОВД-Инфо Михаил Бирюков. pic.twitter.com/aqEznBSBzr
Зверева признали виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ч.5 ст. 20.2 КоАП).
«Зверев не виновен, одиночный пикет не требует согласования, территория, прилегающая к резиденции президента, в данном случае четко не определена. Суд отказался вызвать майора полиции Андрейчук, которая мониторила соцсети и составила рапорт, увидев фото Зверева в инстаграме», — рассказала юрист Екатерина Селезнева, представлявшая интересы Зверева в суде.
Одиночный пикет стилист провел в начале марта. Еще один защитник Зверева Михаил Бирюков рассказывал, что в деле есть рапорт полицейского, в котором говорится, что при мониторинге социальных сетей он обнаружил фотографию Сергея Зверева с плакатом.
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Строительство завода по производству питьевой воды на Байкале ООО «Аквасиб» начало в январе, но в марте его приостановили по решению суда. Впоследствии разрешение на строительство признали незаконным, Арбитражный суд Иркутской области запретил его продолжать.
Иск о прекращении строительства завода был подан Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой. Она утверждала, что во время проведения экологической экспертизы не учли, что строительство плохо скажется на окружающей среде, и суд с ней согласился.