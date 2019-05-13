В Екатеринбурге задержали экс-командующего войск противовоздушной обороны ЛНР

В Екатеринбурге задержан бывший командующий войск противовоздушной обороны Луганской народной республики Владимир Муратов. Информацию об этом «Новой газете» подтвердили члены его семьи.

По информации Znak.com, в отношении Муратова возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

Получить комментарий УФСБ по Свердловской области на момент публикации «Новой газете» не удалось.

Владимир Муратов командовал противовоздушными силами ЛНР с августа по декабрь 2014 года. В «Новой газете» № 49 от 8 мая 2019 года опубликован его монолог о причинах, по которым он уехал воевать в Донбасс.