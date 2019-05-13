«Свободные Медиа» выиграли суд у прокуратуры. На издание составили протокол за видео «Открытой России»

Мировой суд отказал прокуратуре в удовлетворении постановления по делу об осуществление деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП) против краснодарского издания «Свободные Медиа». Об этом говорится на сайте издания.

Судья приняла во внимание, что прокуратура нарушила сроки составления постановления, а аргумент прокурора, что правонарушение является длящимся, судья признала несостоятельным.

«Это первый прецедент в крае, когда прекращено дело по ст. 20.33 КоАП. Формально у нас право не прецедентное, но по факту судьи всегда смотрят на решения других судов. Я считаю, что это очень хорошее решение, поскольку прокуратура теперь не будет все подряд правонарушения «тянуть» как длящиеся», — сказала юрист проекта «Право 45» Юлия Федотова.

В ноябре прошлого года «Свободные Медиа» опубликовали видеоролик «Открытой России» в новости о нехватке школ в Краснодаре. В конце марта прокуратура по Карасунскому округу Краснодара составила на редакцию «Свободных Медиа» административный протокол по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации).

«Претензией прокуратуры является содержание во встроенном в статью ролике о нехватке школ в Краснодаре логотипа «Открытой России» и ссылки на сайт организации, заблокированный на территории России по решению Генпрокуратуры», — писало издание.

Ранее мировой суд в городе Ейске Краснодарского края оштрафовал на пять тысяч рублей активиста партии «Яблоко» Александра Сафронова за репост того же видеоролика «Открытой России». Его признали виновным по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП).

Движение «Открытая Россия» было учреждено в ноябре 2016 года бизнесменом Михаилом Ходорковским. Оно не было зарегистрировано, его активистов стали преследовать после признания Генпрокуратурой «нежелательной» британской организации OR Otkrytaya Rossia в апреле 2017 года. В связи с этим 30 марта в движении приняли решение о его ликвидации.