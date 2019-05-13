Свердловский суд направил на доследование дело об избиении до смерти задержанного, по которому оправдали троих полицейских

Свердловский областной суд направил на доследование в Следственный комитет материалы дела по ч. 4 ст. 111 УК (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), по которому были оправданы трое оперуполномоченных отдела полиции Нижнего Тагила, избившие до смерти задержанного Станислава Головко. Об этом «Новой газете» сообщила правозащитная организация «Зона права» со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова.

Помимо этого с одного из осужденных — Дмитрия Панова — «сняли» смягчающее обстоятельство в виде вызова «скорой» в отдел полиции после избиения.

При этом обвинительный приговор по ч. 3 ст, 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия) Дмитрию Панову, Анатолию Быкову и Егору Ялунин суд оставил в силе.

Ранее Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор троим оперуполномоченным городского отдела полиции № 17 Дмитрию Панову, Анатолию Быкову и Егору Ялунину. Панова приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, Ялунина – к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы, Быкова – к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Всех троих лишили полицейских званий, им также запрещено работать в правоохранительных органах в течение двух лет.

При этом суд полностью оправдал полицейских по обвинению в причинении Головко тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Они признаны виновными лишь в превышении ими должностных полномочий.

Станислав Головко был задержан 27 сентября прошлого года по подозрению в краже 148 600 рублей из мебельного магазина. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что полицейские привезли Головко в отдел уже избитым: у мужчины были синяки на лице. В отделе, как установило следствие, Станислава продолжили избивать. В итоге после трех дней избиений он был доставлен в реанимацию, где и скончался.

Сами подсудимые свою вину отрицали. Они заявляли, что при задержании на Головко случайно упал их коллега Николай Лавренюк. В результате этого падения, утверждали подсудимые, Головко получил травму головы. В отделении Головко якобы упал еще несколько раз, из-за чего и получил множественные ушибы и перелом основания черепа.

Оперуполномоченный Николай Лавренюк на следствии заявил, что на Головко не падал, и что бывший начальник отдела полиции № 17 Эдуард Губер предлагал ему рассказать о падении, чтобы отвести подозрения от других оперативников. Губер после инцидента был смещен с занимаемой должности.