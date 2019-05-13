Суд в Якутске отказался штрафовать журналиста по закону о «фейках» за заголовок к статье

Якутский городской суд в апреле прекратил административное дело о «фейк-ньюс» в отношении главного редактора газеты «Якутск вечерний» за материал об изнасиловании мигрантом 14-летней девочки. Это следует из решения суда, на которое обратила внимание «Медиазона».

Статья «Еще один? Задержан гастарбайтер из Таджикистана, напавший на 14-летнюю девочку» вышла в печатной версии 22 марта — спустя неделю после другого инцидента, изнасилования местной жительницы мигрантами из Кыргызстана, которое привело к антимигрантскому стихийному митингу.

В статье говорилось, что в ноябре гражданин Таджикистана напал на девушку, а ее мать 21 марта подала заявление в полицию. Возбуждение дела журналистам позднее подтверждали в Следственном комитете.

В полиции призывали признать новость «фейком», поскольку слово «напавший» якобы не отражает значение сексуального изнасилования. Там также отмечали, что 21 и 22 марта никаких изнасилований в регионе не было (хотя журналисты писали, что в этот период фигуранта дела только задержали).

Напомним, волнения в городе начались в выходные после того, как вечером 16 марта мигрант из Кыргызстана похитил на своей машине и изнасиловал местную жительницу. Вечером 17 марта на Комсомольской площади произошел стихийный митинг из нескольких сотен человек, а на следующий день глава МВД Якутии объявил о «тотальных проверках» в сферах деятельности, где заняты мигранты.

Хотя в правоохранительных органах напоминали, что в Якутии в 2018 году среди всех 296 виновных в изнасилованиях оказались только 4 иностранца, инцидент привел к нескольким нападениям на национальной почве.