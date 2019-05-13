«Вели себя демонстративно и вызывающе»: власти Новороссийска сорвали концерт рэпера Markul

Правоохранительные органы по требованию администрации сорвали концерт рэпера Markul (Марк Маркул) в Новороссийске, который должен был состояться 11 мая в ресторане «Чайка», обратил внимание РБК.

«Несколько часов назад предотвращена попытка провести молодежную дискотеку 13+.

<...> Крайне возмутительным оказалось поведение группы молодых людей в самом центре города. Порядка 200 человек вели себя демонстративно и вызывающе», — написал в инстаграме мэр города Игорь Дяченко.

По его словам, человека, который, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения «заводил молодежь», задержали, после чего молодые люди разошлись.

«Никакому объяснению не поддаются и действия руководителя ресторана, который данное мероприятие не запретил. Будет проведено соответствующее разбирательство», — отметил чиновник.

Организаторы концерта напомнили, что на билетах была указана возрастная марка 16+ — лица младшее этого возраста должны были принести расписку родителей с разрешением посетить мероприятие.

«Распитие алкогольных напитков действительно было зафиксировано, но это были единичные случаи, также это происходило на улице и не зависело от организаторов, артиста и работников заведения.

Мы не обязаны контролировать то, что происходит вне заведения», — сообщили организаторы.

Сам Markul подчеркнул, что от него отмена концерта не зависела. Он пообещал выступить в Новороссийские в ближайшее время. Как отмечают организаторы, родители несовершеннолетних, купившие билеты на сорванный концерт, смогут посетить новое выступление бесплатно.

В 2018 году прошла волна отмен концертов таких молодежных исполнителей и групп, как Элджей, Jah Khalib, Ганвеста, Монеточка, IC3PEAK, Matrang и «Френдзона». Сообщалось, что это происходило из-за давления силовиков на владельцев клубов и концертных площадок. В прокуратуре отмечали, что решения об отмене концертов принимались самими организаторами.