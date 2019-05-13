Суд в Киеве оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию на выборах президента

Оболонский районный суд Киева признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на выборах, сообщает РИА Новости со ссылкой на решение.

Зеленского оштрафовали на 850 гривен (32,4 доллара) за то, что во время голосования во втором туре выборов он показал заполненный бюллетень, нарушив тем самым украинское законодательство.

Защита Зеленского настаивала на прекращении административного дела. «Бюллетень был продемонстрирован по просьбе журналистов, но при этом никаких призывов голосовать озвучено не было», — отметил адвокат Сергей Кальченко.

Сам Зеленский не смог присутсвовать на заседании. Ранее, подписывая протокол полиции, он признал вину, заявив, что «не юрист и хотел поступить правильно».

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля 2019 года. После обработки всех бюллетеней Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов. Его соперник, действующий глава государства Петр Порошенко, получил 24,45% голосво избирателей.