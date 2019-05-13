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Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в здание правительства Саратовской области

Общество

 

Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью ко входу правительства Саратовской области, сообщает агентство «Взгляд-инфо».

Инцидент произошел поздно вечером 12 мая. На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина в капюшоне и с рюкзаком поджигает некий предмет,  бросает его в сторону проходной и уходит.

Площадь пожара составила 0,5 кв.м, его быстро потушили сотрудники охраны.

Задержать мужчину не удалось, сейчас его личность устанавливают правоохранительные органы.

Теги:
коктейль молотова, саратовская область
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