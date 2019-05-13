Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в здание правительства Саратовской области

Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью ко входу правительства Саратовской области, сообщает агентство «Взгляд-инфо».

Инцидент произошел поздно вечером 12 мая. На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина в капюшоне и с рюкзаком поджигает некий предмет, бросает его в сторону проходной и уходит.

Площадь пожара составила 0,5 кв.м, его быстро потушили сотрудники охраны.

Задержать мужчину не удалось, сейчас его личность устанавливают правоохранительные органы.