Телеканал «Звезда» извинился за «интервью» с Еленой Образцовой на похоронах Доренко. Певица умерла 4 года назад, а похорон журналиста не было

Телеканал «Звезда» извинился за материал, в котором говорится, что 12 мая оперная певица Елена Образцова, которая умерла 12 января 2015 года, приехала на похороны журналиста Сергея Доренко.

«По факту появления недостоверной информации на сайте телеканала было проведено служебное расследование. Все виновные были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Недостоверный материал с сайта удален», — говорится в сообщении телеканала.

Накануне на сайте телеканала «Звезда» появился материал, в котором говорилось, что народная артистки СССР оперная певица Елена Образцова на похоронах журналиста Сергея Доренко рассказала о нем представителям СМИ.

Жесть!



Елена Образцова умерла ещё в 2015 году! pic.twitter.com/uHkPp6wzWS — Шаден (@ShadenFM) May 13, 2019

Новость с комментарием Образцовой появилась на сайте «Звезды» утром 12 мая. Позже, как пишет TJ, журналисты изменили героя интервью на «дочь Образцовой». Вечером 12 мая новость была удалена с сайта.

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Напомним, Сергей Доренко умер вечером 9 мая. Он ехал на мотоцикле по центру Москвы, и ему стало плохо. Доренко было 59 лет. Как заключила судебно-медицинская экспертиза, причиной смерти стал разрыв аорты.

Прощание с журналистом, которое должно было пройти 12 мая, перенесли. Полиция запретила выдавать его тело для захоронения или кремации «в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы». Дочери Доренко потребовали провести химическое исследование, так как считают, что журналиста могли отравить.