«Коммерсант»: Вашингтон запросил переговоры Трампа и Путина

Вашингтон запросил переговоры президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Госдепартаменту США.

По его словам, американская сторона уже высказывалась в пользу встречи двух лидеров. Собеседник издания оценил вероятность их переговоров как «высокую».

Встречу двух лидеров ранее допустил замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков. По его предположению, она может состояться в июне на саммите G20 в Осаке.

«Мы всегда говорили о том, что пребывание лидеров на мероприятии соответствующего уровня такую возможность открывает. Но в прошлом мы видели, как американская сторона сама перечеркивала ранее достигнутые договоренности и меняла свои планы.

Поэтому я бы сейчас не предвосхищал никаких обсуждений того или иного вопроса, но гипотетически такая перспектива существует», — отметил Рябков.

Ранее Трамп и Путин встретились на саммите G20 в Хельсинки в июле прошлого года. Вторая встреча в Аргентине не состоялась из-за инцидента в Керченском проливе, когда были задержаны три украинских морских судна. Позднее, 3 мая, государственные лидеры провели телефонный разговор.

14 мая в Сочи должна была состояться встреча Путина с госсекретарем США Майком Помпео в рамках саммита Арктического совета. Однако американский чиновник отменил поездку в Москву из-за ситуации вокруг Ирана, который объявил о частичном отказе от ядерной сделки.