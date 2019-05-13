Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту «Путинизм как он есть»

Блог на платформе WordPress «Путинизм как он есть» заблокировали «в соответствии с законодательством Российской Федерации». При этом в реестре Роскомнадзора этого сайта на момент публикации новости нет.

Скриншот с сайта «Путинизм как он есть»

Как сообщили «Радио Свобода» в редакции сайта, по предварительным данным, причиной блокировки стало решение Солнцевского районного суда от 20 декабря 2018 года по иску бизнесмена Сергея Михайлова. Тогда суд постановил, что Михайлов не был главарем Солнцевской преступной группировки по кличке «Михась».

Бизнесмен отрицает причастность к преступной группировке и несколько раз подавал иски с требованием опровергнуть их высказывания о том, что он является «криминальным авторитетом».

Так, Сергей Михайлов, которого Фонд борьбы с коррупцией называл криминальным авторитетом «Михасем», выиграл иск к Алексею Навальному: оппозиционер утверждал, что президент России Владимир Путин подарил бизнесмену часы.

Солнцевская ОПГ возникла в 1990-х годах на территории муниципального округа Солнцево в Москве. «Солнцевские» занимались контрабандой, продажей наркотиков, вымогательством, проституцией, похищением и убийствами людей.