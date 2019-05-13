Жителя Нижнего Новгорода осудили на 9,5 лет колонии за убийство журналиста

Нижегородский районный суд приговорил к 9,5 года колонии строгого режима местного жителя Дмитрия Панкратова за убийство журналиста государственной телевизионной и радиовещательной компании (ГТРК) «Нижний Новгород» Дениса Суворова.

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК (убийство), пишет Интерфакс со ссылкой на представителя суда. Панкартов признал свою вину.

Как уточняет РИА Новости, Панкратов убил Суворов, опасаясь преследования со стороны ФСБ, поскольку журналист сообщил ему, что проходил службу в армии в части, связанной со спецслужбами.

«Панкратов начал критиковать существующую власть, на что Суворов посоветовал не делать этого при нем... Панкратов, боясь, что Суворов расскажет о нем сотрудникам ФСБ и его посадят, поднял камень и ударил его по голове», — отметила судья.

Тело 27-летнего журналиста Дениса Суворова было обнаружено в Нижнем Новгороде в районе Казанской набережной с черепно-мозговой травмой 23 июля 2018 года.

По версии следствия, 28-летний обвиняемый «беспричинно нанес удар по голове» корреспонденту. После этого мужчина скрылся с места преступления, его задержали в августе.

Сообщалось, что осужденный был знаком с Суворовым. Смерть журналиста «не связана с его профессиональной деятельностью», причиной убийства стала ссора, утверждало следствие.