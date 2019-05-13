«Трое суток я лежал с внутренним кровотечением, медпомощи мне не оказывали, тюремная врач приходила и говорила: ты симулируешь. Когда, наконец, отвезли в вольную больницу им. Семашко, врачи не понимали, как я выжил», — рассказывал Харламов.
В Ярославле приговорили к реальным срокам двух сотрудников ФСИН за избиение заключенного
Елизавета Кирпановакорреспондентка
Фрунзенский суд Ярославля приговорил бывших сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по региону Спартака Любовских и Александра Бурцева к реальным срокам лишения свободы за избиение заключенного.
Как сообщила «Новой газете» адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова, первого осудили на 5 лет и 3 месяца колонии строгого режима, второго — на 5 лет и 6 месяцев.
Любовских и Бурцева признали виновными в преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Суд также присудил потерпевшему, бывшему заключенному Виктору Харламову 1 млн рублей компенсации. Защита намерена обжаловать назначенную сумму, а также сроки наказания, поскольку посчитала их недостаточно справедливыми.
По версии следствия, Бурцев и Любовских, инспектора в СИЗО-1 Ярославля, избили заключенного Виктора Харламова в апреле 2016 года: ему нанесли более 20 ударов дубинками по всем частям тела, после чего потерпевшему пришлось удалить селезенку.