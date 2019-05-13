Китай анонсировал ответные пошлины на товары из США

Министерство финансов Китая приняло решение ввести повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 млрд долларов, сообщает Reuters.

Ограничения вступят в силу 1 июня и затронут больше четырех с половиной тысяч категорий товаров. По этому решению пошлины в размере 25% будут введены на 2493 наименований товаров, в размере 20% — на 1078 категорий и в размере 10% на 974. По отношению к 595 наименованиям пошлина останется прежней (5%).

В Минфине Китая подчеркнули, что данная мера является ответом на действия США. 10 мая, по поручению президента США Дональда Трампа, тарифы на китайский импорт были изменены с 10% до 25%. Решение затронуло товары на сумму почти в 200 млрд долларов. По словам американских властей, это произошло после попыток Китая пересмотреть готовое торговое соглашение.

Как сообщает CNN, введение новых пошлин со стороны Китая привело к резкому падению американских фондовых индексов. Среди пострадавших компаний те, которые особенно чувствительны к торговому конфликту США и Китая. Акции Uber снизились на 8%, Apple на 5,7%, Advanced Micro Devices на 6,2%.

Торгово-экономический конфликт между КНР и США начался в июле прошлого года, после того как между государствами были введены первые повышенные пошлины на ввоз товаров.

9 мая президент США Дональд Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки. Кроме того, президент заявил, что китайская сторона собирается отменить предстоящие переговоры. В Пекине заявление опровергли, добавив, что Минфин КНР вынужден принимать ответные меры из-за того, что пошлины негативно скажутся как на американских компаниях, так и на всей мировой экономике.