Минсельхоз предложил ввести новые ограничения на ввоз хамона и пармезана в багаже

Минсельхоз предложил запретить в Россию ввоз животноводческой продукции из стран, в которых есть угроза заражения животных различными болезнями. Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

По замыслу ведомства, Россельхозндазор будет уничтожать в пунктах пропуска через российскую границу продукцию, найденную в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях, из стран, которые не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

При этом ввоз для личного пользования продукции животного происхождения до 5 кг по-прежнему будет разрешен — «при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны производителя указанного товара и страны вывоза».

Ранее крупнейшие производители мяса предложили правительству запретить россиянам привозить из-за рубежа мясную и молочную продукцию в личных целях, поскольку таким образом граждане могут занести в страну возбудителей опасных болезней, в частности африканскую чуму свиней.

Идею поддержал глава компании «Мираторг» Виктор Линник: «Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы».

По данным Россельхознадзора, в апреле 2019 года вспышки болезней животных были зафиксированы в 17 странах, в том числе в Польше, Латвии, Китае, Японии, Украине, Германии, Испании и ЮАР.