В Екатеринбурге сотни противников строительства храма прорвались через забор стройки

обновление 19:34 В сквере установили палатку. Однако пока протестующие не уверены, что останутся на ночь. Ждут силовых действий от полиции. Полиция, правда, с места протестной акции практически разъехалась. Зато к палатке с первым камнем храма приехали люди, которых в уральских СМИ называют «Бойцами русской медной компании». В их активе противостояние с противниками строительства Томинского ГОКа в Челябинской области (еще один проект РМК). 20:15 Екатеринбурге 22:00, но протестующие не расходятся. Сейчас акция больше напоминает дискотеку: через переносные колонки участники протеста включают песни Queen, «Машины времени» и других исполнителей. Собравшиеся скандируют «Это наш город». Полиция продолжает наблюдать за происходящим со стороны. Пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых заявил «Новой газете», что пока не будет комментировать акцию. В пресс-службе одного из спонсоров строительства храма — Уральской горно-металлургической компании (УГМК) от комментариев также воздерживаются. 20:39 Тем временем, охранников палатки с первым камнем храма стало втрое больше. Среди них, как удалось выяснить корреспонденту «Новой» — бойцы академии единоборств «Русской медной компании». Люди с футболками этой организации собираются и у проезжей части улицы Бориса Ельцина — неподалеку от места событий. Протестующие водят вокруг бойцов хоровод и поют «Катюшу».

Около 800 жителей Екатеринбурга, выступающих против строительства храма Святой Екатерины, сломали забор, ограждающий еще не начавшуюся стройку, и прорвались к палатке, где хранится первый камень храма.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Сейчас собравщиеся поют «Перемен» Виктора Цоя и «Широка страна моя родная». Акция носит стихийный характер. Люди собрались на нее через социальные сети.

Занимая сквер, который должен быть вырублен ради храма, люди скандировали «Оккупанты» и требовали диалога с мэром Александром Высокинским. Полиция людям практически не препятствовала. Сейчас большого скопления полиции у сквера нет.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Храм Святой Екатерины планируют построить в Екатеринбурге топ-менеджеры двух крупнейших меднодобывающих компаний Урала — УГМК и РМК. Выступления против строительства храма связаны с двумя факторами.

Во-первых, ради стройки планируется вырубить сквер у городского пруда. Для промышленного Екатеринбурга деревья, по мнения протестующих, важнее церквей. Кроме того, общественное недовольство вызывает фактическое отсутствие обсуждения строительства с горожанами.