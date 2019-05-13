У здания ФСБ задержали несколько человек на акции в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»

обновление 19:31 Полиция задержала двух активистов движения SERB Александра Петрунько и Петра Рыбакова, которые пытались провоцировать пришедших на акцию. «Пономарев негодяй, Пономарев создал ферму по выращиванию политзаключенных, он толкает детей на поступления», — заявлял Рыбаков. «Полиция с народом!» — воскликнул Лев Пономарев под аплодисменты участником мероприятия после их задержания. 19:46 Корреспондентка «Новой» передает с места события, что задержали еще одного человека — блогера и гражданского активиста Романа Акчурина. Позднее полиция задержала участников SERB Гошу Тарасевича (Игорь Бекетов) и Игоря Брумеля.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

У здания ФСБ на несогласованном мероприятии задержали активиста Евгения Антохина за то, что он спросил у полицейских, почему их автомобиль находится на проезжей части без спецсигнала, сообщает другая участница мероприятия Ирина Яценко.

В 19:00 на Лубянской площади начался сход «В защиту нового поколения» — несогласованное мероприятие, организованное инициативной группой «Против пыток и дискриминации». Участники акции выступают против преследования фигурантов дел «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена) и «Нового величия».

На акции присутствует мама одной из фигуранток дела «Нового величия» Анны Павликовой.

Лев Пономарев. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Правозащитник Лев Пономарев утверждает, что организаторы дважды подавали заявки на проведение акций в защиту преследуемых (на 1 мая и 13 мая), но власти Москвы отказывали без объяснения причин.

«Граждане были вынуждены дважды — 28 октября и 16 декабря 2018 года — выходить к зданию ФСБ на Лубянке, несмотря на риск задержаний и насилия со стороны полиции», — говорит правозащитник.

Читайте также Сначала были пытки. Почему я и еще тысячи людей не можем поверить силовикам на слово

По делу «Сети» (также известное как «пензенское дело») арестованы 10 молодых людей в Пензе и Санкт-Петербурге, суды над ними должны начаться 14 мая. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК).

По версии следствия, анархисты планировали серию терактов для поднятия вооруженного мятежа и смены государственного строя. Еще один фигурант дела, Игорь Шишкин, уже приговорен к 3,5 годам лишения свободы.

Восьмерых фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 282.1 УК). Два человека уже приговорены к тюремным срокам: Павел Ребровский получил 2,5 года колонии, Рустам Рустамов — 1,5 года условно. Сегодня, 13 мая, следствие направило в прокуратуру уголовное дело в отношении остальных фигурантов для вынесения заключения.