Сборная России обыграла команду Чехии в матче ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла со счетом 3:0 команду Чехии на чемпионате мира, который проходит в Словакии, сообщает РИА Новости.

Шайбы в ворота противника забросили Сергей Андронов (14-я минута), Никита Гусев (33) и Никита Зайцев (60).

Ранее российская сборная одержала победу над командой Норвегии (5:2) и Австрии (5:0). 15 мая Россия встретится с итальянской сборной.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Словакии с 10 по 26 мая. В 2018 году турнир прошел в Дании. Победу на нем одержала сборная Швеции, которая в финале обыграла команду Швейцарии.