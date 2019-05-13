Интерфакс: в Чечне задержали девять предполагаемых боевиков

В Чечне задержали девять предполагаемых участников незаконного вооруженного формирования (НВФ), сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

«По предварительной информации, незаконное вооруженное формирование было создано уроженцем Чечни 1998 года рождения в городе Грозный в конце зимы 2019 года, в состав группы помимо организатора вошли восемь человек», — заявил собеседник агентства.

По его словам, силовики задержали их еще в апреле, у них изъяли оружие и гранаты. Связаны ли они с международными террористическими формированиями, не уточняется.

Следователи возбудили уголовные дела по ст. 208 УК (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) и ст. 222 УК (незаконное приобретение и хранение оружия), утверждает источник.