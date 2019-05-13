Участников стихийной акции в Екатеринбурге грубо вытолкали из сквера. Жители выступили против его вырубки

обновление 21:46 На место стягиваются силы полиции: многие сотрудники — в касках. К скверу также подтянулись казаки. Сложилась ситуация, при которой противники храма окружены с двух сторон: полиция и казаки оцепили их со стороны проезжей части, с другой стороны, за забором, стоят бойцы РМК. В то же время пройти через ряды полиции в настоящий момент возможно. 21:58 Полиция требует от протестующих разойтись. Люди в ответ скандируют «Позор». Один из участников акции позвонил дежурному прокурору Свердловской области и попросил принять меры «в связи с незаконными угрозами сотрудников полиции разогнать мирно собравшихся граждан». Прокурор ответил: «Принято».

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

Около 100 бойцов академии единоборств «Русской медной компании» (РМК) грубо выталкивают людей из сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, которые пришли на стихийную акцию протеста.

Как сообщает корреспондент «Новой газеты», полиция им не препятствует. Бойцы восстанавливают забор, окружавший начавшуюся стройку, который ранее сломали жители города во время акции.

В настоящий момент противники строительства храма и бойцы РМК стоят по разные стороны забора и ведут перебранку. Время от времени то одна, то другая сторона пытается сломать забор, чтобы вступить в драку. Бойцы РМК кидают в протестующих непотушенные окурки.

Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

На месте сквера планируют построить храм Святой Екатерины, этим намерены заняться топ-менеджеры двух крупнейших меднодобывающих компаний Урала — УГМК и РМК.

Выступления против строительства храма связаны с двумя факторами. Во-первых, ради стройки планируется вырубить сквер у городского пруда. Для промышленного Екатеринбурга деревья, по мнения протестующих, важнее церквей. Кроме того, общественное недовольство вызывает фактическое отсутствие обсуждения строительства с горожанами.

13 мая акция против вырубки сквера началась стихийно: собравшись через социальные сети, жители Екатеринбурга сломали забор, который ограждал стройку, и прорвались к палатке, где хранится первый камень храма. К вечеру протестующие еще не разошлись: участники акции включали песни и водили вокруг бойцов хоровод под песню «Катюша».

Ряд СМИ сообщили, что силовики применили к протестующим слезоточивый газ. Корреспонденты «Новой газеты» и Znak.com, которые находятся на месте события, эту информацию не подтверждают.