После народного схода у здания ФСБ в Москве полиция задержала не менее 12 человек

Полиция задержала не менее 12 человек после народного схода «В защиту нового поколения» у здания ФСБ в Москве. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на общественную защитницу Ирину Яценко.

Среди задержанных, которых везут в ОВД по району Мещанский, в частности активистка Дарья Полюдова и муниципальный депутат Константин Котов. Имена остальных уточняются.

Сход «В защиту нового поколения» состоялся вечером 13 мая, акция была не согласована с властями. Участники акции выступили против преследования фигурантов дел «Сети» (организация признана в России террористической и запрещена) и «Нового величия».

Ранее во время самого схода задержали шестерых человек: двух гражданских активистов и четверых участников движения SERB, которые провоцировали пришедших на мероприятие.

Задержание во время акции. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Читайте также Сначала были пытки. Почему я и еще тысячи людей не можем поверить силовикам на слово

По делу «Сети» (также известное как «пензенское дело») по обвинению в создании террористического сообщества (ч. 2 ст. 205.4 УК) арестованы 10 молодых людей в Пензе и Санкт-Петербурге. По версии следствия, анархисты планировали серию терактов для поднятия вооруженного мятежа и смены государственного строя.

Восьмерых фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 282.1 УК). Два человека уже приговорены к тюремным срокам: Павел Ребровский получил 2,5 года колонии, Рустам Рустамов — 1,5 года условно. Сегодня, 13 мая, следствие направило в прокуратуру уголовное дело в отношении остальных фигурантов для вынесения заключения.