В Москве задержали 11 членов «Другой России» после обысков в штабе партии
Полиция в Москве задержала 11 членов незарегистрированной партии «Другая Россия», сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на пресс-секретаря организации Марию Свердлову.
По ее словам, полицейские пришли в московский штаб на еженедельное собрание с обысками. Причины следственных мероприятий не уточняются. Задержанных везут в ОВД по Тверскому району.
В разговоре с «МБХ-медиа» Свердлова добавила, что подобные обыски проходят в штабе партии не в первый раз и что причины своих действий силовики никогда не объясняли.