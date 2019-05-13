Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите G20 в Осаке

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с главой России Владимиром Путиным на июньском саммите G20 в японской Осаке, сообщает Reuters.

Американской лидер добавил, что на саммите планирует также встретиться с главой КНР Си Цизньпином.

Встречу Трампа и Путина в ближайшее время ранее допустил замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков. СМИ со ссылкой на источник сообщали, что Вашингтон уже запросил переговоры с Россией на высшем уровне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков эту информацию отрицали, отмечая, что от американской стороны никаких запросов не поступало.

Трамп и Путин встречались на саммите G20 в Хельсинки в июле прошлого года. Вторая встреча в Аргентине не состоялась из-за инцидента в Керченском проливе. Позднее, 3 мая, государственные лидеры провели телефонный разговор.