В Екатеринбурге полиция задержала четверых участников акции против строительства храма

обновлено Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил противникам и сторонникам строительства храма святой Екатерины провести переговоры в его резиденции. «Мы поговорим и все обсудим. Выслушаем друг друга. Мы постараемся вместе найти выход из сложной ситуации ради будущего нашего общего города, любимого Екатеринбурга», — написал он.

В Екатеринбург сотрудники полиции задержали четверых участников акции против строительства храма святой Екатерины на месте сквера в центре города. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на правозащитника Никиту Томилова.

«Одного человека увезли в отдел полиции, но сотрудники не сказали, в какой. Троих задержали раньше, но информации об их освобождении из автозака так и не было. Не видели, чтобы оттуда кто-то выходил», — рассказал Томилов.

Как сообщил «Урал. МБХ медиа» правозащитник Вячеслав Башков, полиция также задержала одного из сотрудников ЧОП «РМК Безопасность», который распылил газовый баллончик на участницу акции.

Башков уточнил «ОВД-Инфо», что в отделе полиции № 9, который должен отвечать за происшествия на территории сквера, отрицают наличие задержанных.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что планируется провести совещание, на котором будут выработаны решения по урегулированию конфликта. Он добавил, что при принятии решения о строительстве собора «все процедуры были соблюдены».

Накануне, 13 мая акция, прошла стихийная акция против вырубки сквера: собравшись через социальные сети, жители Екатеринбурга сломали забор, который ограждал стройку, и прорвались к палатке, где хранится первый камень храма. По данным корреспондента «Новой газеты», который находился в сквере, на акцию пришли около двух тясяч человек.

Напомним, что на месте сквера планируют построить храм Святой Екатерины, этим намерены заняться топ-менеджеры двух крупнейших меднодобывающих компаний Урала — УГМК и РМК.

Выступления против строительства храма связаны с тем, что ради стройки планируется вырубить сквер у городского пруда: по мнению протестующих, для промышленного Екатеринбурга деревья важнее церквей. Кроме того, общественное недовольство вызывает фактическое отсутствие обсуждения строительства с горожанами.