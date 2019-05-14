Рейс Новосибирск—Ростов-на-Дону отменили из-за поломки Sukhoi Superjet 100

Авиакомпания «Азимут» после почти суток ожидания отменила рейс А4 220 Новосибирск—Ростов-на-Дону, который должен был выполнять пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

«В 6 утра (02:00 мск) авиакомпания приняла решение об отмене рейса из-за неприбытия резервного воздушного судна, сейчас мы разбираемся в ситуации», — сообщили в ведомстве.

Самолет должен был вылететь 13 мая в 08:45 по местному времени (04:45 мск). В прокуратуре уточнили, что на рейс зарегистрировано более 90 пассажиров: 74 из них разместили в гостинице, остальные (местные) вернулись домой.

«В настоящее время авиакомпания принимает меры для того, чтобы отправить пассажиров авиарейсами других авиакомпаний, так как собственными силами это сделать не представляется возможным», — добавили в прокуратуре.

5 мая SuperJet-100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку. После этого самолет загорелся. В результате аварии погиб 41 человек из 78 находящихся на борту.

По подсчетам «Коммерсанта», за неделю после катастрофы «Аэрофлот» отменил около 50 рейсов, которые должны были выполнять самолеты Superjet.