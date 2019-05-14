На заказавших таблетки от курения сотрудников магазина завели дело о контрабанде наркотиков

Московская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков (ч. 3 ст. 229.1 УК) против сотрудников интернет-магазина «Виагра гуру», которые заказали у фармацевтической компании из Индии 12 блистеров таблеток для борьбы с курением. Об этом сообщает «Коммерсант».

Эксперты из криминалистического центра управления на транспорте МВД установили, что в 12 блистерах с таблетками Unidep «содержится наркотическое средство — производное эфедрона (меткатинона) массой 45,60 г». После этого сотрудники таможни провели «контролируемую поставку»: пришедшего на почту за посылкой сотрудника «Виагры гуру» задержала полиция.

Сейчас владельцу магазина Самиру А. (фамилии не названы по просьбе адвокатов), его матери, которая работала в магазине, и еще одному сотруднику Николаю К. предъявили обвинение по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Им грозит до 20 лет заключения.

В материалах дела не сказано, какое именно наркотическое средство нашли в таблетках. Как пишет «Коммерсант», фармацевтические компании указывают, что действующее вещество таблеток Unidep — препарат бупропион.

Издание отмечает, что препарат не внесен в список запрещенных веществ, но подходит под понятие «производные наркотических средств». У таких веществ, отмечает газета, формула частично совпадает с формулой наркотика. Согласно российскому законодательству, «производные наркотических средств» считаются наркотиком.

«Следствие очень поверхностно подошло к вопросу: раз схожая формула, значит, наркотик. Я считаю, что надо было сначала спросить у наркологов, реально ли вообще использовать бупропион для опьянения»,— считает адвокат Николая К. Николай Постников.

В конце апреля в Екатеринбурге возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 229.1 УК) против 24-летней местной жительницы Дарьи Беляевой. Девушка заказала из Европы 30 таблеток антидепрессантов, в которых, по данным следствия, содержится более 10 граммов запрещенного в России вещества эфедрон.

Защита Беляевой настаивает на том, что у девушки не было умысла на незаконное перемещение через границу наркотического вещества, и она не знала о том, что препарат может быть производным эфедрона.