NYT: Пентагон хочет отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток для противодействия Ирану

На совещании помощников президента США исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан представил обновленный план, который предусматривает отправку до 120 тысяч военных на Ближний Восток для сдерживания Ирана. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам Шанахана, такую стратегию администрация может применить в случае нападения Тегерана на американских военных или ускорения Ираном работы над ядерным оружием. Однако план не предусматривает сухопутного вторжения в Иран, что потребовало бы большего количества войск, отмечает издание.

Одним из сторонников такой стратегии был советник главы США Дональда Трампа Джон Болтон, сообщили источники газеты. При этом неизвестно, знает ли о плане президент. Издание ставит под сомнение, что он может подписать документ, поскольку Трамп неоднократно выступал за вывод американских военных из Сирии и Афганистана.

Собеседники газеты утверждают, что стратегия демонстрирует силу угрозы иранского нападения, однако некоторые представители власти посчитали это тактикой запугивания Тегерана. Такая численность военных сопоставима с количеством американских солдат, участвующих во вторжении в Ирак в 2003 году, подчеркивает издание. Осуществление плана грозит втягиванием США в затяжной конфликт на Ближнем Востоке, поскольку это может дать Ирану больше оснований для новых ударов, пишет The New York Times.

В мае Иран отказался от выполнения части обязательств по соглашению о ядерной программе. Тегеран обосновал это тем, что страны-участницы сделки не создали механизмов для компенсации ущерба от санкций США, и дал государствам в качестве ультиматума 60 дней на выполнения этих обязательств. Власти США ответили на это решение новыми санкциями, коснувшихся производителей и собственников производства металлов в Иране.