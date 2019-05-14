В Ингушетии суд отклонил иск к ФСБ и МВД из-за отключения интернета в дни митингов

Магасский районный суд Ингушетии отклонил иск местного жителя Мурада Хазбиева к ФСБ из-за отключения интернета в республике во время акций протестов. Об этом в своем телеграм-канале написал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Основанием отключения каждый раз становилась угроза совершения „диверсионно-террористических актов“. Странным образом отключения мобильного интернета в Ингушетии каждый раз совпадали с планировавшимися или проходившими протестными акциями», — написал Чиков.

Хазбиев подал иск в конце марта. Он требовал признать незаконными действия ФСБ и МВД, ограничивших связь в республике 8 июня, 4-17 октября, 27 ноября прошлого года и 16 марта этого года. В документе говорится, что интернет не работал обычно во время мирных публичных мероприятий, когда граждане собирались, чтобы высказать мнение по вопросам повестки.

«Я участник этих мероприятий и всецело разделял критические высказывания и лозунги протестующих, – говорил Хазбиев. – При этом не было никакой возможности поделиться мнением, высказать его публично в социальных сетях, поскольку я испытывал ограничения при общении по мобильному интернету».

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Напомним, митинги в Магасе начался после подписания главами республик соглашения об административных границах между Чечней и Ингушетией. Это произошло 26 сентября прошлого года, 4 октября документ был ратифицирован, и 16 октября вступил в силу. Митингующие в Магасе требовали пересмотра соглашения.