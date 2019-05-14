Биткоин за неделю подорожал на треть и достиг стоимости 8 тысяч долларов

Стоимость биткоина за неделю подорожала на треть и превысила отметку в 8 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют материалы CoinMarketCap и CoinDesk.

По данным бирж, на 04:20 (мск) 14 мая стоимость биткиона была 7,9 или 7,96 тысяч долларов, что означает подорожание на 13%. За последние сутки CoinMarketCap зафиксировал максимальный курс криптовалюты в 8047 тысяч долларов, а CoinDesk — 8148 тысяч.

На пике торгов 7 мая биткоин превысил отметку в 6 тысяч долларов, 12 мая его стоимость выросла до 7 тысяч.

Напомним, в декабре 2017 года курс биткоина резко вырос и достиг 20 тысяч доолларов. Однако после этого стоимость криптовалюты стала быстро падать и в ноябре 2018 года она составила уже меньше 5 тысяч долларов.

Биткоин — децентрализованная система криптовалюты на основе технологии блокчейн, которая работает только в интернете. Эмиссия, или «майнинг», происходит с помощью работы миллионов компьютеров по всему миру с использованием программы для вычисления математических алгоритмов.