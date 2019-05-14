В правительстве поддержали идею разрешить использование нацистской символики без цели пропаганды

Комиссия правительства России поддержала законопроект, разрешающий использование нацистской символики в учебно-просветительских целях и в произведениях искусства при условии осуждения нацизма. Об этом сообщает ТАСС.

В правительстве отметили, что законопроект необходимо доработать. Так, по мнению членов комиссии, выполнить условие «осуждения нацизма» не всегда возможно в художественных произведениях. В комиссии также добавили, что высоки риски умышленного использования такой символики с формально негативным комментарием, но с целью пропаганды или оправдания нацизма.

Кроме того, как указали члены комиссии, законопроект в нынешнем виде не охватывает деятельность музеев и обществ исторической реконструкции.

Проект отзыва, который одобрила комиссия, должны окончательно утвердить на заседании правительства.

Напомним, что авторы инициативы во главе с председателем комитета по культуре Госдумы Елены Ямпольской предложили дополнить соответствующую статью 20.3 КоАП примечанием, что ее действие не распространяется на «произведения науки, литературы, искусства, продукции средств массовой информации», а также на случаи использования изображений учебными организациями — «при условии осуждения нацизма и экстремизма».

Согласно действующим законам, в России полностью запрещена публичная демонстрация нацистской символики.