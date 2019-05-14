FT: уязвимость в WhatsApp позволила хакерам устанавливать программы для слежки за пользователями

Неизвестные устанавливали шпионское программное обеспечение (ПО) на мобильные телефоны пользователей с помощью звонков в приложении WhatsApp. Об этом пишет Financial Times.

По данным газеты, вредоносный программный код для слежки устанавливался, даже если абонент не брал трубку, а информация о звонке стиралась из памяти устройства. После этого хакеры могли определять местоположения пользователей и получать информацию с их телефонов. Для атаки были уязвимы устройства на платформах iOS и Android, отмечает издание.

Представители WhatsApp подтвердили телеканалу Sky News факт кибератак. Компания заявила, что уязвимость приложения, из-за которой произошли инциденты, уже устранена, пользователям порекомендовали загрузить обновление WhatsApp.

Распространитель следящего ПО рассказал Financial Times, что код разработала израильская компания NSO Group, которую некоторые называют «торговцами кибероружием». Представители компании заявили, что поставляют свою продукцию западным и ближневосточным госструктурам исключительно для борьбы с терроризмом и сами не пользуются обеспечением против отдельных лиц или организаций.

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The New York Times пишет, что шпионскую программу нашли в том числе в телефоне британского адвоката, который представлял интересы судившихся с NSO Group. Он утверждает, что обратился к специалистам после нескольких пропущенных видеозвонков в приложении с норвежского номера. Спустя 10 дней разработчики WhatsApp зафиксировали аномальную активность и начали расследование. Представители компании отметили, что пока не знают о количестве пострадавших.

Аудитория приложения насчитывает 1,5 млрд человек по всему миру, пишет Financial Times.