Омбудсмен пожаловалась на клип УФСИН по Бурятии со сценами издевательства над заключенными

обновление В управлении ФСИН по Бурятии сообщили, что ролик предназначлся для творческого конкурса, приуроченного к Дню оперативного работника. Его цель — популяризация службы в подразделениях уголовно-исполнительной системы. «Использованный сценический образ преступности отношения к конкретным лицам, содержащимся в местах лишения свободы, не имеет», — добавил собеседник ведомства.

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась в прокуратуру республики и Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) с просьбой проверить видеоролик, который сняли сотрудники регионального управления тюремного ведомства.

«В клипе есть кадры, недопустимые в работе сотрудников. Это все вызывает вопросы и должно быть оценено», — приводит РИА Новости слова омбудсмена.

На видеоролике, распространившемся в интернете, сотрудники управления ФСИН поют о долге службы, чести, льготах и призывают поступать к ним на службу.

На записи присутствуют кадры, как девушки в форме заламывают руки человеку в тюремной робе, еще один сотрудник УФСИН целится из арбалета в яблоко на голове заключенного.

В самом ведомстве сообщали, что ролик был снят для внутреннего пользования, его публикация для широкого круга лиц не планировалась.