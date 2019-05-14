В Ярославле возбудили уголовное дело о вандализме из-за нецензурного граффити про Путина

В Ярославле возбудили уголовное дело о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК) из-за нецензурной надписи про президента России Владимира Путина на здании управления МВД.

Официально о возбуждении дела ранее не сообщалось. Об этом стало известно на суде по административному делу о неуважении власти, пишет глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Оскорбительного граффити про Путина появилось 31 марта. Житель Ярославля Кирилл Попутников сфотографировал надпись и выложил фото в фейсбуке, «осознавая противоправность своих действий» и «понимая неприличное значение оскорбительного слова».

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На него составили протокол о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП). В документе отмечалось, что страница Попутникова открыта, что фотографию просмотрело большое количестве человек и что ее впоследствии распространили различные интернет-ресурсы.

Из-за новостей о граффити Роскомнадзор заблокировал издания 76.ru. и «Яркуб», опубликовавшие новость о произошедшем. Их разблокировали после того, как СМИ удалили из заметки фотографию с граффити.