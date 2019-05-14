«Коммерсант»: операторов сетей 5G могут обязать использовать российское оборудование

Проект концепции создания и развития сетей пятого поколения (5G) в России содержит требование о преимущественном использовании операторами связи отечественного оборудования и софта. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Согласно проекту, использование зарубежного оборудования для сетей «создает риски потери контроля над цифровой инфраструктурой», а также вызывает риск прекращения поставок из-за санкций. Концепция предусматривает поддержку отечественных производителей с помощью льгот по страхованию и налогам и пересмотра импортных пошлин.

Минкомсвязи Евгений Новиков подчеркнул, что речь идет о преимущественном использовании отечественного оборудования при условии его конкурентоспособности, а не обязательном его применении.

«Чтобы конкурировать с мировыми производителями, необходимы сопоставимые инвестиции. Собственных таких ресурсов у отечественных производителей нет, сможет ли государство выделить средства такого масштаба?», — отмечает гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. Один из собеседников издания сказал, что сейчас на рынке нет российского оборудования 5G.

С проектом согласились в Минобороны, ФСО и ФСБ. Минкомсвязи ждёт ответа от Минэкономики и ФАС, а также планирует урегулировать разногласия с Минфином и Минпромторгом, добавил Новиков.

Ранее в правительстве подсчитали, что на создание 5G в России потребуется около 650 млрд рублей инвестиций от компаний. Российские власти планируют потратить на развитие программы 28 млрд рублей. Запуск системы намечен на 2025 год.

В феврале президент России Владимир Путин заявил о необходимости начать использовать 5G в течение ближайших пяти лет. Он распорядился проработать проект об использовании для 5G частот в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, которые принадлежат военным. Минобороны выступало против передачи операторам мобильной связи этих частот.