«Мы следим за тем, что там происходит»: Кремль — об акциях против строительства храма в Екатеринбурге

В Кремле заявили, что власти следят за акциями протеста против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы видим сообщения СМИ на этот счет, знакомимся с этими сообщениями. С этой точки зрения, конечно, мы следим за тем, что там происходит», — отметил Песков.

Он отказался дать оценку действиям местных властей и полиции, поскольку не знаком с деталями происходящего.

Накануне, 13 мая, в Екатеринбурге прошла стихийная акция против вырубки сквера у Театра Драмы. Протестующие (по данным «Новой, их было около 2 тысяч человек) сломали временный забор, ограждавший стройку.

Вечером к скверу приехали бойцы академии единоборств «Русской медной компании» (РМК) и начали грубо вытеснять протестующих. Один из спортсменов распылил в толпу газовый баллончик, впоследствии его и еще четверых участников акции задержали.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский ранее сообщал, что не готов общаться с протестующими в «режиме митинга» и «режиме нарушения правил». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонникам и противникам строительства храма провести переговоры в его резиденции.

На месте сквера у Театра Драмы в Екатеринбурге планируют построить храм Святой Екатерины, этим намерены заняться топ-менеджеры двух крупнейших меднодобывающих компаний Урала — УГМК и РМК. Открытие храма намечено на 2023 год к 300-летию Екатеринбурга.

Выступления против строительства храма связаны с двумя факторами. Во-первых, ради стройки планируется вырубить сквер у городского пруда: для промышленного Екатеринбурга деревья, по мнению протестующих, важнее церквей. Во-вторых, общественное недовольство вызывает фактическое отсутствие обсуждения строительства с горожанами.