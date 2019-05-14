Верховная рада отказалась отменить закон об украинском языке как единственном государственном

Верховная рада Украины отказалась отменить закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», сообщает РИА Новости. Его отмену поддержали лишь 34 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Парламентарии, выступавшие против закона, ранее раскритиковали процедуру принятия документа и заявили, что данное решение не отвечает требованиям Конституции Украины.

Ранее суд в Киеве отклонил иск общественников к главе Верховной рады Андрею Парубию о запрете подписывать закон. Противоправность его действий не была доказана, «так как не было предоставлено ни одно доказательство в подтверждение такого обстоятельства».

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Закон об украинском языке как единственном государственном был принят Верховной радой Украины 25 апреля. Согласно документу, украинским языком должен владеть каждый гражданин страны и все претенденты на получение гражданства.

На личное общение и религиозные обряды нормы закона не распространяются. За его нарушение предусмотрена административная ответственность, за надругательство над государственным языком или пренебрежение им — уголовная.