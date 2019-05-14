РПЦ сравнила акцию против строительства храма в Екатеринбурге с Гражданской войной и обвинила выступающих в попытке раскола общества

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сравнил протесты из-за строительства храма в Екатеринбурге с Гражданской войной и обвинил участников акции в попытке раскола общества.

«Людям, которые хотят быть наследниками тех, кто убивал верующих, разрушал храмы, растаскивали иконы во времена Гражданской войны, нужно сказать, что они должны сделать выбор. С теми они, кто строит храмы, или с теми, кто их разрушает, преследует людей, которые хотят просто помолиться», — заявил он радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, возведение собора позволит восстановить мир и согласие в обществе и украсит город. В беседе с РБК Кипшидзе подчеркнул, что снос строительного забора говорит о радикальной позиции протестующих и их желании расколоть общество, создав конфликт. По его словам, Московская патриархия поддерживает идею о проведении переговоров с защитниками сквера.

При этом старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло утверждает, что Екатеринбургская епархия не собирается идти на компромиссы по вопросу строительства собора, и смена места работ не обсуждается.

«Церковь внимает голосу народа — за строительство выступают более 40% и 20% — против. Эти данные и результаты публичных слушаний показали, что более 90% выступают за храм, вопрос, нужен ли храм городу, не стоит», — настаивает он. Для примирения горожан епархия собирается проводить социальные акции на месте строительства храма.

Напомним, что 13 мая в Екатеринбурге прошла стихийная акция против вырубки сквера у Театра Драмы под строительство нового собора, который планируют открыть к 300-летию города, в 2023 году. Ее участники считают деревья для промышленного Екатеринбурга важнее церквей. Они также недовольны тем, что с горожанами вопросы строительства никто не обсуждает.

Протестующие сломали ограждавший стройку забор. Позже к скверу приехали бойцы академии единоборств «Русской медной компании» и стали грубо вытеснять толпу. Один из бойцов распылил в протестующих газовый баллончик, после этого его и еще четверых участников акции задержали.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отказался общаться с протестующими «в режиме митинга», а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал провести переговоры между противниками и сторонниками строительства собора. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле следят за ситуаций, однако отказался давать оценку действиям властей и полиции.