В Пензе начался процесс по делу «Сети»

Выездная коллегия Приволжского окружного военного суда в Пензенском областном суде приступила к рассмотрению уголовного дела в отношении семерых пензенских антифашистов, обвиняемых в создании движения «Сеть» (признано террористическим и запрещено в России — ред.) и участии в нем.

На первом заседании прокурор Сергей Сергиенко зачитал обвинительное заключение. Как полагает обвинение, участники организации планировали устроить серию терактов, чтобы дестабилизировать обстановку в стране и, в конечном итоге, свергнуть власть.

Организаторы, как считает обвинение, планировали создать на территории, Москвы, Санкт-Петербурга, Пензенской области и других российских регионов боевые группы, привлечь в «Сеть» других анархистов, разработать документы и порядок функционирования, распределить роли, исходя из способностей участников, сплотить их, приобрести идеологическую литературу, разработать методы конспирации, приобрести оружие и обучить им пользоваться. Также обвиняемые, считает прокурор, готовили способ и механизм осуществления террористической деятельности, планировали совершить нападение на воинские части, на сотрудников полиции и офисы «Единой России».

Для эффективной работы сообщества участники разработали структуру: руководитель, тактик, разведчик, сапер, связист и медик.

На скамье подсудимых: Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов и Илья Шакурский. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), в частности, Шакурскому и Пчелинцеву вменяют создание этой организации (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Они заявили на суде, что категорически отрицают вину.

Судьи решили отложить слушания до завтра, 15 мая, в связи с занятостью адвокатов в других делах. Планируется, что стороны согласуют график заседаний и прокурор озвучит порядок предъявления доказательств.

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Дело «Сети» было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. Спустя месяц в Пензе задержали Шакурского, Куксова, Пчелинцева, Чернова, Сагынбаева и Егора Зорина. Двое пензенцев – Иванкин и Кульков – скрылись и были объявлены в розыск. Позже их задержали в Москве, отвезли в Пензу и арестовали. В январе в Петербурге по тому же делу задержали Виктора Филинкова и Игоря Шишкина. В апреле обвинения предъявили еще одному петербуржцу – Юлию Бояршинову.

Дело в отношении Филинкова и Бояршинова выделили в отдельное производство и передали в Московский окружной военный суд. В настоящее время их дело рассматривают в Петербурге. Другой фигурант дела – Игорь Шишкин – уже осужден на 3,5 года колонии. Он полностью согласился с обвинением, подписал соглашение о сотрудничестве со следствием и дал показания против других обвиняемых.