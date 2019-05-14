Комиссия Совета Федерации рекомендовала лишить Рауфа Арашукова мандата сенатора

Комиссия по контролю за доходами рекомендовала Совету Федерации лишить арестованного Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии. Об этом заявил вице-спикер палаты и глава комиссии Юрий Воробьев, передает РИА Новости.

По его словам, Арашуков не предоставил в срок до 1 апреля декларацию о доходах и расходах за 2018 год. Сенатор направил декларацию 15 апреля после запроса Совфеда, что является нарушением закона.

В комиссии решили, что нахождение Арашукова в следственном изоляторе не является уважительной причиной. Воробьев добавил, что арестованного давно хотели лишить мандата сенатора из-за многочисленных жалоб.

Рауфа Арашукова задержали во время заседания Совфеда 30 января по делу об убийстве лидера черкесского движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова в 2010 году и кандидата в президенты республики Фраля Шебзухова (ч. 2 ст. 105 УК).

Помимо этого, сенатора обвинили в давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК) и в участии в преступном сообществе, которое занималось хищением газа (ч. 3 ст. 210 УК). Всего по уголовному делу о хищениях проходят десять человек, в том числе отец Рауфа Рауль Арашуков.