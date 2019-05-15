ФАС: МТС, TELE2 и «Билайн» в несколько раз завышали стоимость услуг для негосударственных компаний

Операторы МТС, «Т2 Мобайл» (Tele2) и «Вымпелком» («Билайн») нарушили закон о защите конкуренции,завышая стоимость услуг для частных компаний, установила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

ФАС выяснила, что условия договоров, которые заключали эти операторы с частными организациями, отличаются от условий договоров с государственными организациями. Таким образом организации с госдолей могли платить по договорам в несколько раз меньше, чем частные. В качестве примера нарушений ФАС привела СМС-рассылки банков своим клиентам.

В действиях «Вымпелкома» ведомство также увидело навязывание контрагенту условий договора (п. 3 ч.1 ст. 10 закона), так как он отменил возможность транслитерации смс-сообщений с кириллицы на латиницу, что повысило стоимость рассылки в два раза.

ФАС вынесла операторам предписание об устранении нарушения. Ответственность за них предусматривает ст. 14.31 КоАП (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке), в соответствии с ней компании могут оштрафовать. Дело возбуждено также против «Мегафона», его рассмотрение продолжится 16 мая.

В сентябре прошлого года ФАС оштрафовала операторов «большой четверки»: «Билайн», «Мегафон», МТС и Tele2 на 750 тысяч рублей по делу о неисполнении законодательства о роуминге. В 2017 году ведомство потребовало от сотовых операторов устранить разницу в тарифах для абонентов, которые пользуются связью не в «своем» регионе. Компаниям сначала вынесли предупреждение, однако в марте 2018 года служба возбудила против них дело.

После этого, в конце года, президент России Владимир Путин подписал закон, полностью отменяющий национальный роуминг.