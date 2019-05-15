«Это не по-петербургски»: Беглов призвал оппозиционеров к вежливости после задержаний на первомайском шествии

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, комментируя задержания в ходе первомайского шествия по Невскому проспекту, призвал оппозиционеров быть взаимно вежливыми и учиться «взаимопониманию, толерантности и демократии».

Как сообщает Интерфакс, с просьбой прокомментировать разгон акции к Беглову в ходе ежегодного отчета перед Законодательным собранием обратился депутат фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Врио губернатора, в свою очередь, ответил, что власть и так проявила содействие, согласовав шествие до площади Ленина, и упрекнул оппозиционеров в том, что те выкрикивали оскорбительные лозунги.

«Я не понимаю, какие лозунги могут быть, если они оскорбляют любого человека? Это правильно? Кто дал право кому-либо оскорблять человека — любого человека, независимо от его должности и положения? Почему-то об этом все молчат, никто об этом не говорит. Но это неправильно. Это не по-нашему, не по-ленинградски, не по-петербургски», — подчеркнул Беглов.

При этом он отказался уточнить, какие лозунги были оскорбительными лично для него.

Напомним, 1 мая в Петербурге прошла акция «Свободному Петербургу — свободные выборы». Она была согласована местными властями, однако еще до ее начала задержали нескольких активистов.

В ходе шествия протестующие выкрикивали лозунги «Россия без Путина» и «Петербург без Беглова», которые полиция посчитала не соответствующими заявленной цели акции. В итоге на мероприятии были задержаны более 60 человек, в том числе исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров и координатор штаба Навального в Санкт-Петербурге Александр Шуршев. Их отправили под арест на 10 суток за организацию митинга.