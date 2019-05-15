«Это не то, что можно одобрять»: Кремль – о несанкционированных акциях против храма в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона во время акций протеста из-за строительства собора Святой Екатерины в центре Екатеринбурга, передает Интерфакс.

«Несанкционированные собрания, да еще с действиями, которые идут вразрез с действующими законами, это не то, что можно одобрять», — сказал Песков.

По его словам, решение конфликта между жителями и строителями храма является прерогативой местных властей. Как отметил Песков, в Кремле видят, «что они работают», «весьма корректно ведут разговор и с населением, и со строителями» и «предлагали альтернативные площадки для организации скверов, для организации отдыха и досуга граждан, жителей этого района (где планируют построить храм — ред.)».

«То есть мы констатируем, что местные власти пытаются разобраться. А с другой стороны, по всей видимости, эту работу надо продолжить»,

— подчеркнул он.

В Екатеринбурге 13 мая начались акции против строительства храма. Несколько тысяч жителей выступили против вырубки сквера под строительство собора Святой Екатерины.

На следующий день между сторонниками и противниками строительства храма произошли столкновения. На 26 человек составили протоколы о мелком хулиганстве (ч.2 ст. 20.1 КоАП), уточнили Е1.ru в пресс-службе управления МВД по Свердловской области, еще на трех — о нарушении правил дорожного движения (ст. 12.29 КоАП). Одного из задержанных Сергея Тимофеева арестовали на пять суток за мелкое хулиганство, отмечает Znak.com. Три человека после протестов были госпитализированы с различными травмами.