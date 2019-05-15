Суд в Екатеринбурге арестовал двоих задержанных на акции против строительства храма

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал задержанных на акции против строительства храма Сергея Тимофеева и Леонида Яковлева на 5 и 7 суток соотвественно. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу суда.

Их признали виновными в мелком хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП). Позже суд рассмотрит протокол, составленный на Станислава Курловича. По данным МВД по Свердловской области, всего на акции защитников сквера у Театра Драмы полиция задержала трех человек по подозрению в нарушении правил дорожного движения пешеходом (ст.12.29 КоАП) и 26 участников митинга по подозрению в мелком хулиганстве.

Вызванную утром на опрос администратора паблика «Парки и скверы Екатеринбурга» Анну Балтину отпустили из отделения полиции под обязательство о явке. В ее отношении составили протокол об организации митинга без подачи уведомления (ст. 20.2 КоАП), сообщила ее адвокат Ирина Ручко. Вместе с ней в отделение вызывали Виктора Бармина, бывшего главу городского штаба политика Алексея Навального, а также активистов Екатерину Лахтикову и Ярослава Ширшикова.

15 мая в сквере опять стали собираться протестующие. Издание 66.ру сообщает, что полицейские по рации получают команды разогнать горожан. Приехавшая из Санкт-Петербурга активистка приковала себя велосипедным замком к дереву. Сотрудники Росгвардии порвали его щипцами, девушку увезли в отдел полиции.

13 и 14 мая в Екатеринбурге прошли акции против строительства собора Святой Екатерины. Несколько тысяч участников выступили против вырубки скверана месте работ.

Во время мероприятия 14 мая между протестующими и силовиками произошли столкновения. Трех человек после акции госпитализировали с различными травмами. Врачи зафиксировали у 17-летнего Альберта перелом носа и назначили операцию, передает «Апология протеста».