«Ведомости»: строительство мусорного полигона в Архангельской области решили приостановить

На совещании в администрации президента решили приостановить подготовку к строительству мусорного полигона Шиес в Архангельской области, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сообщение правительства Москвы, подготовленное к совещанию.

Подлинность документа изданию подтвердил неназванный чиновник администрации президента, о решении знает и чиновник из Архангельской области. Заседание проходило у руководителя администрации президента Антона Вайно, уточнил изданию один из его подчиненных.

По данным «Ведомостей», строительство полигона приостановят через месяц, 15 июня.

Чиновник из администрации Архангельской области рассказал «Ведомостям», что в настоящее время нет никаких документов на строительство полигона, кроме инвестиционного соглашения. Издание отмечает, что инвестор из-за начала строительства столкнулся с претензиями со стороны местных чиновников и надзорных органов, а также с протестами местных жителей.

По данным «Ведомостей», после приостановки строительства планируют провести все необходимые инженерные, геологические и экологические мероприятия на участке, а также подготовить документацию. К этому хотят привлечь «лучших российских и международных экспертов», провести общественные слушания, а экологическую и техническую части проекта — передать в экспертные органы.

Согласно материалам, имеющимся у «Ведомостей», проект технопарка «Шиес» реализуют после всех нужных согласований и экспертных заключений о его соответствии всем нормам. Издание отмечает, что согласно ответу Росводресурсов на запрос Совета по правам человека при президенте, район строительства находится в границах зоны санитарной охраны источника питьевой воды, и строительство полигона может привести к микробному или химическому загрязнению бассейна реки Вычегды.

ООО «Технопарк» и АО «Москапремонт», занимающиеся строительством полигона, отказались от комментариев «Ведомостям», представитель правительства Москвы и правительство Архангельской области информацию издания не прокомментировали.

Выступления местных жителей против строительства мусорного полигона в районе станции Шиес начались летом прошлого года. Планируется, что ежедневно он будет принимать от 55 до 90 вагонов с отходами из Москвы, то есть более 2 млн тонн мусора в год. Стоимость проекта составит предположительно почти 10,5 млрд рублей.