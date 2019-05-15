Для российских силовиков разработали ослепляющий дрон-парализатор

Генеральный директор Научно-производственного объединения Специальных материалов Юрий Кленов рассказал, что для российских силовиков разработали дрон-парализатор. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам Кленова, прибор снабжен электрошокером и ослепляющим лазером, способным вызвать у человека временную потерю зрения. «Террорист, преступник или противник может быть нейтрализован даже в укрытии или через оконную форточку», — заявил он.

Килограммовый дрон оборудован камерой, на него также можно будет установить громкоговоритель, сирену и тепловизор. Силовики будут применять устройство предположительно для контроля запрещенных к посещению территорий. Подчеркивается, что дрон можно использовать как в городе, так и на открытой или гористой местности.

Кленов добавил, что прибор представят в мае и июне на военно-технических форумах.

В конце марта Минобороны опубликовало видео с учений бойцов инженерно-штурмовых подразделений, в ходе которых они применили ослепляющие бронещиты, якобы вызывающие у противника галлюцинации.