Прокуратура признала незаконным отказ в возбуждении дела о пытках фигуранта дела «Нового величия»

Прокуратура Сергиево-Посада признала незаконным и необоснованным отказ в возбуждении уголовного дела о пытках фигуранта дела «Нового величия» Руслана Костыленкова. Об этом «Новой газете» сообщила адвокат Светлана Сидоркина, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права».

«До настоящего времени следователем не назначено и не проведено судебно-медицинское исследование телесных повреждений, полученных Костыленковым при его задержании 15 марта 2018 года, не опрошены понятые, присутствовавшие при обыске, не установлены и не опрошены сотрудники СОБР «Рысь», осуществлявшие силовую поддержку оперативно-розыскных мероприятий в отношении Костыленкова», — говорится в постановлении прокуратуры.

Прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о превышении полномочий (ст. 286 УК) и злоупотреблении ими (ст. 285 УК) и направила материалы на дополнительную проверку.

По словам Костыленкова, силовики пытали его при задержании, добиваясь признательных показаний. Он утверждал, что полицейские били его по рукам и ногам, надели ему пакет на голову, а затем применили насилие с помощью молотка для отбития мяса.

Костыленков рассказал, что он был вынужден дать показания без адвоката при оперативниках, наблюдавших его избиение в ходе обыска в квартире.

Следственный комитет отказался возбуждать дело против силовиков, отмечает Сидоркина.

Восьмерых фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 282.1 УК). Два человека уже приговорены к тюремным срокам: Павел Ребровский получил 2,5 года колонии, Рустам Рустамов — 1,5 года условно. Такая же мера пресечения была продлена до июня для Анны Павликовой, Марии Дубовик, Максима Рощина и Сергея Гаврилова. Костыленков вместе с еще тремя подозреваемыми пока находятся в СИЗО. 13 мая следствие направило в прокуратуру уголовное дело в отношении остальных фигурантов для вынесения заключения.