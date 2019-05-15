Спикер горсовета Липецка пожаловался в ФСБ на анонимный телеграм-канал, ведущийся от его имени

Председатель Липецкого городского Совета депутатов Игорь Тиньков написал жалобы в региональные управления ФСБ, МВД и в прокуратуру с просьбой провести проверку телеграм-канала, названного его фамилией, сообщает «Коммерсант».

По мнению Тинькова, авторы телеграм-канала «ТИНЬКОВ!» незаконно используют его фамилию, имя и фото. «Я не являюсь пользователем Telegram, берегу нервную систему. О ситуации мне сообщила пресс-служба. Был очень поражен и недоволен, это выглядит просто по-бандитски. Тот, кто стоит за этим каналом, явно не мой доброжелатель», — объяснил спикер совета.

Телеграм-канал «ТИНЬКОВ!» был создан 12 мая. Сейчас на него подписаны почти 500 человек. Его авторы агитируют за выдвижение Игоря Тинькова в губернаторы и распространяют лозунги против врио главы региона Игоря Артамонова. Среди постов есть такие сообщения, как «Артамонов, в Мюнхен губернатором! (жена Игоря Артамонова владеет недвижимостью в Германии – прим.) А в Липецкой области мы сами разберемся без тебя!» и «Игорь Тиньков — народный губернатор Липецкой области».

Некоторые обращения написаны от лица Игоря Тинькова. Помимо этого, телеграм-канал публикует карикатуры, на которых и.о. губернатора Артамонов изображен в виде пуделя.

Вице-президент Сбербанка Игорь Артамонов был назначен врио главы региона 2 октября 2018 года, после того как президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий бывшего губернатора области Олега Королева, который ушел с поста по собственному желанию. Он занимал эту должность с 1998 года.

Выборы в губернаторы Липецкой области пройдут в сентябре этого года. В декабре 2018 года Игорь Тиньков заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру.