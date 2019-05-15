Порошенко подписал закон об украинском языке как единственном государственном

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», прямая трансляция подписания закона в администрации президента велась в фейсбуке.

«Язык – это основа, на которой строится нация и государство. Подчеркиваю, что этот закон не затрагивает ни одного языка меньшинств, проживающих в Украине», – отметил Порошенко.

Как отмечает «Громадское», Порошенко назвал документ «тщательно сбалансированным». Согласно ему, украинским языком должен владеть каждый гражданин страны и все претенденты на получение гражданства.

На личное общение и религиозные обряды нормы закона не распространяются. За его нарушение предусмотрена административная ответственность, за надругательство над государственным языком или пренебрежение им — уголовная.

Накануне Верховная рада Украины отказалась отменить закон, после этого его подписал спикер Андрей Парубий. До этого общественники подавали к спикеру иск о запрете подписывать документ, но суд в Киеве его отклонил. Верховной радой закон был принят 25 апреля.