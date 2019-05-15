Хакеры взломали сайт израильского вещателя во время первого полуфинала «Евровидения»

Во время первого полуфинала музыкального конкурса «Евровидение», который прошел накануне в Тель-Авиве, сайт израильской корпорации KAN взломали хакеры. На несколько минут перед зрителями появились сообщения с угрозами, сообщает The Jerusalem Post.

В вещательной корпорации подтвердили, что, скорее всего, это была хакерская атака. The Jerusalem Post приводит сообщения, которые высветились во время нее. В частности, одно из них гласило: «Предупреждение: опасность ракетной атаки, пожалуйста, уйдите в укрытие». В другом говорилось: «Израиль небезопасен. Вы увидите!».

«Мы не верим, что сообщения увидели много людей», – сообщили в KAN, добавив, что и в корпорации, и в Европейском вещательном союзе считают вопрос кибербезопасности «очень важным», и произошедшее в настоящее время расследуется.

«Евровидение» проходит в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Второй полуфинал состоится 16 мая, финал – 18-го. Запрещенная в России террористическая организация «Исламский джихад» угрожала сорвать конкурс, однако вещатель решил его проводить.

О возможных терактах во время «Евровидения» предупреждало посольство США в Израиле. В его сообщении отмечалось, что террористические группировки для совершения атак могут выбрать годовщину открытия посольства США в Израиле, которая совпадает с датами проведения «Евровидения» или Днем Накба (15 мая). В дипмиссии рекомендовали американским гражданам соблюдать безопасность.